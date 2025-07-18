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"أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار"

سلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

18 يوليو 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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سلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

أعلنت سلوفينيا منع وزيري "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها.

وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا في بيان لها "قررنا إعلان بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما في بلدنا".

وأضافت، "قرارنا بشأن بن غفير وسموتريتش يهدف للضغط على تل أبيب لإنهاء المعاناة في غزة".

وبهذا القرار تصبح سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار.

ويأتي ذلك بعد فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراء مشترك ضد "إسرائيل" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في اجتماعهم في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي، مما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية.

والشهر الماضي، فرضت كل من بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا، عقوبات على سموتريتش وبن غفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بـ"إسرائيل"، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة المحتلة، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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