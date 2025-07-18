فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفة الغربيَّة

"إسرائيل" ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين في غزَّة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليه وإصابته في نابلس

سلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

أسعار غزة أشد لهيبًا من تموز.. والاحتلال يماطل في فتح المعابر

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 18 يوليو 2025

"تصاعُدٌ غير مسبوق وتكتُّمٌ واضح".. الاحتلال يرفض كشف بيانات عن الجنود المنتحرين في 2025

تحليل: المهرجان السينمائي التهويدي يهدف لإعادة صياغة هوية المدينة المقدسة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

651 يومًا من المجازر الدَّامية.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

"إسرائيل" ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين في غزَّة

18 يوليو 2025 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
"إسرائيل" ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين في غزَّة

رفضت "إسرائيل" تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل في غزة، وهو ما عزاه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى جهودهم في محاولة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه لم يتم تجديد تأشيرات الرؤوساء المحليين لكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأشهر الأخيرة.

وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، أمام مجلس الأمن الأربعاء، بأن تفويض الأمم المتحدة الإنساني لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين والإبلاغ عما يشاهده موظفوها، بل يمتد ليشمل الدعوة والمناصرة للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "في كل مرة نبلغ فيها عما نشاهده، نواجه تهديدات بمزيد من تقليص قدرتنا على الوصول إلى المدنيين الذين نحاول مساعدتهم، ولا يوجد مكان اليوم يتجلى فيه صعوبة التوفيق بين تفويضنا في مجال المناصرة الإنسانية لسكان غزة من ناحية، وتقديم المساعدات لهم من ناحية أخرى أكثر مما هو عليه الحال في غزة."

وأوضح فليتشر أن "إسرائيل تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح كرد فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة