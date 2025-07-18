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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليه وإصابته في نابلس

18 يوليو 2025 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليه وإصابته في نابلس

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنًا بعد أن أصابته بالرصاص الحي في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المقبرة الغربية في المدينة، وداهمت منزلًا وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة المواطن فادي أبو شرخ، قبل أن تعتقله، فيما منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل لإسعافه.

وأشارت المصادر، إلى أنه لم تعرف بعد طبيعة إصابة الشاب أبو شرخ.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد العيساوي بعد مداهمة منزله وتفيشه في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت "إسرائيل" بشكل متزامن من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة

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