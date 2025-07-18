"تصاعُدٌ غير مسبوق وتكتُّمٌ واضح".. الاحتلال يرفض كشف بيانات عن الجنود المنتحرين في 2025

رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي دوفرين، الكشف عن بيانات رسمية لحالات الانتحار في صفوف الجنود منذ بداية العام الجاري، الذين تتحدث تقارير صحفية عن تصاعد كبير في معدلاتها جراء تداعيات الحرب على قطاع غزة.

ورفض دوفرين، الإجابة على طلب من أحد الصحفيين بخصوص تقديم بيانات رسمية عن الجنود الذين يُقدمون على الانتحار منذ بداية العام.

وقال، "كل جندي عزيز علينا، لكننا لا نستطيع أن ننشر للجمهور كل شيء، وهذا أمر طبيعي".

وخلال الأسبوعين الأخيرين، كشفت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "معاريف" والقناة "12" وموقع "والا"، عن 4 محاولات انتحار في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي، 3 منها نجحت.

فيما قالت إذاعة الجيش، إن قسم القوى البشرية بالجيش يرفض الإفصاح عن عدد حالات الانتحار في صفوفه.

وأضافت أن 9 من أصل 25 عضوا في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وجّهوا رسالة إلى رئيس اللجنة يولي إدلشتاين، دعوه فيها إلى عقد جلسة طارئة لبحث الزيادة في حالات الانتحار داخل الجيش.

ويشهد الجيش الإسرائيلي ارتفاعا غير مسبوق في حالات الانتحار والأزمات النفسية في صفوفه منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، أنه منذ بدء الحرب على غزة انتحر 17 جنديًا حتى نهاية 2023، و21 في عام 2024، و14 على الأقل منذ بداية 2025. وأكدت أنه على الأقل 11 مستوطنًا انتحروا منذ بداية الحرب بسبب تداعيات نفسية لخدمتهم السابقة في الجيش، مشيرةً إلى أنَّ معظم المنتحرين خاضوا مواجهات ميدانية مباشرة وأُصيبوا بصدمة نفسية حادة.

ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6108، حسب أحدث الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.

المصدر / فلسطين أون لاين