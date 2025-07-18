651 يومًا من المجازر الدَّامية.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

واصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 651 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 58,667 شهيدًا، بالإضافة إلى 139,974 إصابة.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 94 شهيدًا، من بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الركام، إلى جانب 367 إصابة جديدة، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 26 شهيدًا وأكثر من 32 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 إصابة.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن معاناة إنسانية متفاقمة يعيشها ذوو الإعاقة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% منهم فقدوا الوسائل المساعدة الأساسية كالكراسي المتحركة، وأجهزة السمع، والمشايات.

وأوضح المكتب في تقرير حديث أن غياب هذه الأدوات الأساسية حرم الآلاف من الحد الأدنى من حقوقهم في الحركة والوصول إلى الخدمات، وجعلهم عرضة لمخاطر متزايدة، أبرزها الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في المناطق السكنية، والتي يصعب تجنبها دون وسائل المساعدة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



ارتقى 5 شهداء بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب نحو 20 آخرين، في قصف الاحتلال خيام نازحين في مواصي خانيونس، جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الكتيبة والسطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس، فيما شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط حي الأمل بمدينة خان يونس.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال المناطق الغربية لمدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مجددًا مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، بأنه تمكن من انتشال 5 شهداء و10 جرحى جراء استهداف الاحتلال منزلاً غربي مدينة خانيونس.

وأعلن الدفاع المدني انتشال شهيدين وإصابات، جراء قصف الاحتلال مدرسة الحناوى وسجن أصداء في الحي اليابانى شمال مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين