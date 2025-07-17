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حماس: المجاعة في غزَّة بلغت مستويات كارثيَّةً ونطالب بتحرُّك عاجل

17 يوليو 2025 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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حماس: المجاعة في غزَّة بلغت مستويات كارثيَّةً ونطالب بتحرُّك عاجل
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، من أن المجاعة في قطاع غزة بلغت مستويات خطيرة تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، في ظل الحصار المتواصل منذ أكثر من 21 شهرًا، والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد توظيف سياسة "التجويع والحرمان من المواد الأساسية" كأداة من أدوات الإبادة الجماعية، وهو ما يمثل – بحسب الحركة – "أحد أبشع الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء في العصر الحديث".

وانتقدت حماس صمت المجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن تجاهل المأساة الإنسانية الجارية "يمثّل سابقة خطيرة تُكرّس منطق العربدة والاستهتار بالقوانين الدولية والإنسانية".

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بالتحرك الفوري للضغط من أجل كسر الحصار المفروض على غزة، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشددة على ضرورة وضع حدّ لـ"حلقة القتل والإبادة والتجويع الوحشي".

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#غزة #المجاعة #سياسة التجويع

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