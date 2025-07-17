94 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 58,667 شهيدًا، بالإضافة إلى 139,974 إصابة.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 94 شهيدًا، من بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الركام، إلى جانب 367 إصابة جديدة، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 26 شهيدًا وأكثر من 32 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 إصابة.

ومنذ التصعيد العسكري الكبير الذي بدأ في 18 مارس 2025، وثّقت الوزارة استشهاد 7,843 فلسطينيًا، وإصابة 27,933 آخرين حتى تاريخ اليوم.

وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية والدفاع المدني تواصل عملها في ظروف قاسية، وسط عجز متفاقم في الإمكانيات وصعوبة الوصول إلى مواقع القصف.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.