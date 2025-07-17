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"الشاباك" يعتقل جنديًا إسرائيليًا بتهمة التجسس لصالح إيران

17 يوليو 2025 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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"الشاباك" يعتقل جنديًا إسرائيليًا بتهمة التجسس لصالح إيران
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، اليوم الخميس، عن اعتقال جندي إسرائيلي بشبهة التواصل مع جهات إيرانية وتزويدها بمعلومات مقابل مبالغ مالية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن "الشاباك" ووحدة التحقيقات الخاصة "لاهف 433"، أن الاعتقال تم بعد تحقيق مشترك شاركت فيه الشرطة العسكرية، وأفضى إلى تقديم لائحة اتهام ضد الجندي تتضمن تهمًا بـ"التواصل مع عميل أجنبي" و"نقل معلومات إلى العدو".

ووفق البيان، فإن الجندي أقام علاقة "واعية ومباشرة" مع جهات إيرانية ونفّذ لصالحها مهامًا، أبرزها تصوير مقاطع فيديو لاعتراضات صاروخية داخل إسرائيل، وتوثيق مواقع سقوط الصواريخ.

ورغم أن المعلومات التي زوّد بها لا تتعلق بمهماته العسكرية بشكل مباشر، إلا أن البيان وصف الحادثة بأنها "خطيرة للغاية"، نظرًا لطبيعة العلاقة التي أقامها الجندي مع "جهة معادية".

وقررت المحكمة العسكرية تمديد توقيف الجندي حتى 22 يوليو/تموز الجاري، في وقت جدّدت فيه الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" تحذيرهما للجمهور من إقامة علاقات مع جهات خارجية أو "معادية"، لما يشكّله ذلك من تهديد للأمن القومي، بحسب تعبير البيان.

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#جيش الاحتلال #إيران #تجسس #الشاباك

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