فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محمَّد الخطيب " شهيد الإنسانيَّة " الَّذي تعمَّد الاحتلال اغتياله

"حماس" تنعى شهيد الحركة الأسيرة سمير الرفاعي وتؤكد: ما يتعرَّض له أسرانا جريمة حربٍ مكتملة الأركان

بعد أيام من اعتقاله.. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

مع اقتراب امتحانات "توجيهي 2005".. "التربية والتعليم" تصدر تعليمات هامة حول تطبيق الاختبارات الإلكترونية

الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 650 على التَّوالي

ألوية النَّاصر صلاح الدين تُحذِّر العصابات من مواصلة أعمالهم المشينة في غزَّة.. "وقد أعذر من أنذر"

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزَّة

مركز حقوقي: تصريحات "بن غفير" حول تجويع الأسرى الفلسطينيين تستوجب محاسبةً دوليَّة عاجلة

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضَّفة

"أوتشا": أكثر من 80% من ذوي الإعاقة بغزة فقدوا وسائل المساعدة

17 يوليو 2025 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
...
"أوتشا": أكثر من 80% من ذوي الإعاقة بغزة فقدوا وسائل المساعدة
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن معاناة إنسانية متفاقمة يعيشها ذوو الإعاقة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% منهم فقدوا الوسائل المساعدة الأساسية كالكراسي المتحركة، وأجهزة السمع، والمشايات.

وأوضح المكتب في تقرير حديث أن غياب هذه الأدوات الأساسية حرم الآلاف من الحد الأدنى من حقوقهم في الحركة والوصول إلى الخدمات، وجعلهم عرضة لمخاطر متزايدة، أبرزها الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في المناطق السكنية، والتي يصعب تجنبها دون وسائل المساعدة.

وفي سياق متصل، حذرت "أوتشا" من أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الموت يوميًا أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية، في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة مع تصاعد أزمة الجوع.

وأشار التقرير إلى تقارير تفيد بـ"مقتل أو إصابة العشرات صباح اليوم في أحد المراكز العسكرية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات"، في حادثة تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون حتى في أثناء محاولات تأمين قوت يومهم.

وسجّل المكتب الأسبوع الماضي إصابات خطيرة بين طالبي المساعدات، من بينها إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بالشلل الدائم، إثر إطلاق نار استهدفه أثناء سعيه للحصول على كيس من الطحين.

وأكد التقرير أن الحرب المتصاعدة منذ شهور فاقمت معاناة الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم كبار السن وذوو الإعاقة، الذين باتوا معزولين بشكل شبه كامل، ويواجهون تحديات جسيمة في الحصول على المساعدات المنقذة للحياة.

وتواصل قوات الاحتلال، بدعم أمريكي، عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين داخليًا.

تويتر تويتر
#قطاع غزة #غزة #أطفال غزة #أوتشا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة