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"حماس" تنعى شهيد الحركة الأسيرة سمير الرفاعي وتؤكد: ما يتعرَّض له أسرانا جريمة حربٍ مكتملة الأركان

17 يوليو 2025 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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"حماس" تنعى شهيد الحركة الأسيرة سمير الرفاعي وتؤكد: ما يتعرَّض له أسرانا جريمةُ حربٍ مكتملة الأركان

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاماً) من بلدة رمانة بمحافظة جنين بعد أيام من اعتقاله، يكشف ما يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال من جرائم نازية يندى لها جبين الإنسانية.

ونعت "حماس" شهيد الحركة الأسيرة الشهيد سمير الرفاعي، مؤكدةً أن ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء.

وحذرت من استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى، مشددةً على أن شعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يتزعزع يقينهم بأن حريتهم قريبة وآتية لا محالة.

ودعت "حماس" كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى.

وأهابت بجماهير شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال وعصابات مستوطنيه في كافة نقاط التماس والإسناد، دعمًا للأسرى ودفاعا عن مقدساتنا وعن شعبنا وحقوقه العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء الحركة الأسيرة #طوفان الأقصى

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