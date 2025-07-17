مع اقتراب امتحانات "توجيهي 2005".. "التربية والتعليم" تصدر تعليمات هامة حول تطبيق الاختبارات الإلكترونية، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، اليوم، مجموعة من التعليمات والإرشادات الهامة لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2005"، وذلك بخصوص آلية استخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لتقديم الاختبارات النهائية.

وتأتي هذه التعليمات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتجاوز أي عقبات تقنية قد يواجهها الطلبة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع انقطاع خدمة الإنترنت ومتطلبات المراقبة الإلكترونية.

آلية عمل التطبيق عند انقطاع الإنترنت

أكدت الوزارة أن التطبيق مصمم لمواصلة العمل بفعالية حتى في حالة انقطاع الإنترنت أثناء تقديم الامتحان. وأوضحت أنه في حال انقطاع الاتصال، يمكن للطالب الاستمرار في الإجابة بشكل طبيعي، حيث سيقوم التطبيق بحفظ الإجابات مؤقتًا. وعند عودة خدمة الإنترنت، سيقوم التطبيق بمزامنة ورفع الإجابات بشكل تلقائي ومباشر.

متطلبات تشغيل الكاميرا والمايكروفون

شددت الوزارة على ضرورة قيام الطالب بإجراء اختبار تجريبي للتطبيق قبل بدء الامتحان الفعلي، وذلك للتأكد من منحه الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الكاميرا والمايكروفون. وأشارت إلى أن التطبيق سيقوم بـ:

- تسجيل الصوت بشكل متواصل طوال فترة الاختبار.

- التقاط صور للطالب بشكل دوري كل عدة دقائق.

ولهذا السبب، نوهت الوزارة إلى ضرورة أن يكون الطالب بمفرده في مكان تقديم الاختبار لضمان نزاهة العملية.

تعليمات خاصة للطالبات المحجبات

وجهت الوزارة تعليمات خاصة للطالبات المحجبات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بإظهار الوجه في الصورة التعريفية للتطبيق، مع السماح لهن بإبقاء الحجاب خلال فترة التقاط الصور الدورية أثناء الامتحان، بالإضافة إلى استمرار فتح الكاميرا طوال مدة الاختبار.

إجراءات تسجيل الخروج وإعادة التشغيل

نبهت الوزارة إلى أنه لا يمكن للطالب تسجيل الدخول مرة أخرى إلى الاختبار بعد إنهائه وتسجيل الخروج. وفي حال قام الطالب بإغلاق التطبيق عن طريق الخطأ، يُسمح له بإعادة تشغيله لمرة واحدة فقط لاستكمال امتحانه.

واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه رسالة دعم للطلبة، قائلة: "مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح".

المصدر / فلسطين أون لاين