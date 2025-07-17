بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزَّة

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن 10 معتقلين من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العمليات البرية والعسكرية المستمرة وإخفائهم قسرًا في سجونه ومعسكراته السرية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الاجراءات التعسفية التي تنفذها ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

والمعتقلون هم:‏‏

‏- الأسير فايز عياد حسن أبو تيلخ

‏العمر: 41 عامًا

‏المنطقة: رفح

‏السجن: حرديم‏

‏- الأسير أحمد تيسير شكري عابد

‏العمر: 32 عامًا

‏المنطقة: الشجاعية

‏السجن: إيتسلمون

‏- الأسير رامز خميس محمود القرعاوي

‏العمر: 32 عامًا

‏المنطقة: التوام

‏السجن: إيتسلمون

‏- الأسير ساجي محمود مرجان أبو عصرة

‏العمر: 48 عامًا

‏المنطقة: الثلايني

‏السجن: إيتسلمون‏

‏- الأسير خليل محمد سالم الحاوي

‏العمر: 35 عامًا

‏المنطقة: الشيخ رضوان

‏السجن: شطة

‏- الأسير وائل إبراهيم علي أبو عبيدة

‏العمر: 51 عامًا

‏المنطقة: خان يونس

‏السجن: بئر السبع‏

‏- الأسيرة مريم درويش حسن الغرابلي

‏العمر: 49 عامًا

‏المنطقة: الشاطئ

‏السجن: الرملة

‏- الأسيرة موزة محمد مصلح حسان

‏العمر: 53 عامًا

‏المنطقة: رفح

‏السجن: نفي ترتسا

‏- أسير آخر رفض الكشف عن اسمه أو الإدلاء بأي تفاصيل.

المصدر / فلسطين أون لاين