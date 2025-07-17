ألوية النَّاصر صلاح الدين تُحذِّر العصابات من مواصلة أعمالهم المشينة في غزَّة.. "وقد أعذر من أنذر"

حذَّرت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين، كافة العصابات والتشكيلات الإجرامية التي تخدم مخططات العدو الصهيوني و التي باتت خنجر مسموماً في ظهر شعبنا وتعمق من معاناته.

وقالت الألوية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، "في الوقت الذي تواجه فيه مقاومتكم الباسلة؛ العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا وقطاعنا الحبيب، وفي هذه اللحظات العصيبة التي نواجه فيها مخططات ومؤامرات التصفية والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري وحرب التجويع والحصار وفي ظل الخذلان من القريب والبعيد، تطل علينا فئة مارقة عميلة أبت إلا ان تكون أداة طيعة بيد العدو الصهيوني تنفذ مخططاته وتسعى لضرب النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني".

وأضافت، "هؤلاء المرتزقة والعصابة المأجورة بقيادة العميل اللص المأجور المدعو ياسر أبوشباب والتي ارتضت أن تتحالف مع العدو الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني ومقاومته واهمة كل الوهم بأنها ممكن أن تحقق بعض المكاسب الدنيوية والمادية متناسية مصير كل الخونة والعملاء والمرتزقة على مر التاريخ الذين لم تنفعهم عمالتهم وخيانتهم ودفعوا ثمنها غالٍ جداً بعد هروب المحتلين وتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم".

وأعلنت الألوية لأبناء شعبنا الفلسطيني الحر ولعشائرنا ولعائلاتنا الشريفة المجاهدة ولكل أحرار الأمة أن الخائن والمرتزق المدعو ياسر أبوشباب وعصابته وكل من يحاول التواصل معهم هم فئة خارجة عن الصف الوطني وعن تقاليد شعبنا الفلسطيني وأنهم مطلوبون للعدالة الثورية وذلك بقرار من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية وعما قريب سيرى ما ستفعله مقاومتكم المجاهدة بهؤلاء المرتزقة".

وحذرت كل من يتستر على أي شخص من هذه الفئة العميلة مهما كان، داعيًا كافة أبناء شعبنا لأن يكونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه الفئة الضالة التي يجب مقاطعتها ولفظها إجتماعياً وعشائرياً وعائلياً.

ودعت كل من يمتلك أي معلومة مهما كانت صغيرة أن يبادر فوراً إلى تقديمها إلى الأجهزة الأمنية وإلى أمن المقاومة.

وحذرت الألوية كافة العملاء واللصوص وقطاع الطرق من مواصلة أعمالهم المخزية والمشينة، داعيةً فوراً إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية وإلى أمن المقاومة بشكل طوعي وذلك قبل فوات الأوان، و"قد أعذر من أنذر".

وأكدت، أن كافة الوحدات الأمنية من مجموعات المقاومة أو الأجهزة الأمنية لديها القرار الواضح والتفويض الكامل الشرعي و القانوني والشعبي بالقصاص من العملاء واللصوص وقطاع الطرق وكل العابثين بجبهتنا الداخلية وسيرى كل أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم النتائج الإيجابية لهذا القرار.

ووجَّهت الألوية بالتحية إلى كل أبناء شعبنا المرابط الصابر في قطاع غزة وفي كل مكان و لمجاهديه الأبطال في ميادين المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني وإلى عشائرنا الفلسطينية الأبية وعائلاتنا المجاهدة والتي ساهمت في إفشال مخططات ومؤامرات العدو الصهيوني القذرة والتي سارعت إلى إتخاذ المواقف المشرفة ونبذت الخونة وتبرأت منهم مما ساهم في محاصرة هذه الظاهرة الخارجة عن ديننا وأعرافنا وتقاليدنا وتاريخنا.

المصدر / فلسطين أون لاين