فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إسحاق بريك يكشف: لهذه الأسباب.. نتنياهو يخطِّط لمناورة انسحابيَّة من محور "موراج"

مركز حقوقي: تصريحات "بن غفير" حول تجويع الأسرى الفلسطينيين تستوجب محاسبةً دوليَّة عاجلة

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضَّفة

عائلات أسرى الاحتلال تهاجم نتنياهو: "نتنياهو ينسف إرادة الشَّعب.. أعيدوا الجميع واخرجوا من غزة"

أزمة ثقة داخل الائتلاف: "الحريديم" يتّهمون نتنياهو بالخداع والتراجع عن وعوده

رسمياً.. "التربية والتعليم" تُعلن جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2025 - الدورة الثانية للفرع العلمي

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار بن غوريون ومواقع للاحتلال بصاروخ باليستي ومسيرات

لماذا تخشى حكومة الاحتلال العقوبات الاقتصادية الأوروبية؟

المجاعة تخنق غزة ولا تغييرات ميدانية بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل)

إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في غزَّة وقناةٌ عبريَّة تكشف التَّفاصيل الأوليَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

17 يوليو 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، وضرورة إعماره، من أجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة