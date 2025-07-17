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مركز حقوقي: تصريحات "بن غفير" حول تجويع الأسرى الفلسطينيين تستوجب محاسبةً دوليَّة عاجلة

17 يوليو 2025 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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مركز حقوقي: تصريحات "بن غفير" حول تجويع الأسرى الفلسطينيين تستوجب محاسبةً دوليَّة عاجلة

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إنَّ تصريحات ما يُسمَّى بـ "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" حول تجويع الأسرى دليل دامغ على جريمة الحرب بحق جموع الأسرى وتستوجب محاسبة دولية عاجلة.

واستنكر المركز الفلسطيني، اليوم الخميس، التصريحات العنصرية الصادرة عن بن غفير، والتي أعلن فيها صراحة قيامه باتباع سياسة ممنهجة لحرمان وتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، في إصرار واضح على ارتكاب جريمة التجويع التي ترتقي لجريمة حرب تستوجب محاسبة عاجلة من منظومة العدالة الدولية.

وأكد، أنَّ هذه التصريحات العنصرية تأتي في ظل أسوأ ظروف يمر بها الأسرى في السجون منذ عقود طويلة، وتنبئ بأن الواقع يزداد قتامة في ظل تصدر شخصيات "إسرائيلية" من أمثال بن غفير للتحكم بحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف، "لقد آن الأوان لجهد إعلامي فلسطيني وعربي لبيان مدى الجرم المشهود الذي يعاني منه الأسرى داخل السجون، وإن استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم والتصريح بها عبر الشاشات دون تسليط الضوء عليها سيترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التغول والغطرسة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وشدد المركز الفلسطيني على أنَّ "إسرائيل" بصفتها "دولة احتلال" ملزمة حسب المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني بتقديم كل أشكال الرعاية للأسرى والمعتقلين وفي المقدمة منها توفير المأكل والمشرب الملائم والمناسب في ظل حياة آدمية وما يحدث داخل السجون هو النقيض تمام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #تصريحات بن غفير #تجويع الأسرى الفلسطينيين

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