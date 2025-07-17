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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضَّفة

17 يوليو 2025 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضَّفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات طالت عددًا من محافظات الضفة الغربية، تخللتها إصابات واعتداءات على المواطنين، من بينهم أسرى محررون، ونساء، وقاصرون، وأشقاء.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله محمد خليل كميل من بلدة قباطية، واعتدت على شقيقه هيثم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، في مشهد متكرر من سياسة التنكيل بالعائلات الفلسطينية أثناء الاقتحامات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واعتقلت مجدي عبد الرحمن أبو ريالة وزوجته، إضافة إلى رائد أحمد فواز سوالمة في محاولة للضغط على شقيقه لتسليم نفسه. كما طالت الاعتقالات الشابين محمد حبيش، وحسن نافذ عيشة، إلى جانب المواطن حمودة خديش. كما اعتُقل الشاب فراس أحمد رجا صبح من وادي الفارعة جنوب طوباس، بعد إصابته برصاص الاحتلال، خلال عملية اقتحام تخللتها مداهمة منزل ومحاصرته.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة، طالت خمسة مواطنين من عائلة العصافرة، وهم: سياف، وسام، رامي، علي، وتقي. كما جرى اعتقال الشقيقين محمد وأحمد وليد زماعرة من بلدة حلحول شمالًا.

ومن مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى حسن جهاد أبو شرار، شقيق الأسير شاهر أبو شرار، من مخيم عين السلطان شمال المدينة.

أما في بيت لحم، فقد داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت كسرى محمد ربيع شويكي (58 عامًا) من شارع الصف، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عامًا) من قرية الولجة غرب المدينة.

وفي رام الله، اعتقل جنود الاحتلال الشاب أمير إبراهيم عبد الرسول الطويل (24 عامًا) من قرية دير ابزيع، بعد مداهمة منزله. وشهدت المدينة اقتحامات إضافية طالت حي عين منجد وبلدة بيتونيا، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن خميس الزين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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