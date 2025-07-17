عائلات أسرى الاحتلال تهاجم نتنياهو: "نتنياهو ينسف إرادة الشَّعب.. أعيدوا الجميع واخرجوا من غزة"

ترجمة عبد الله الزطمة

تظاهر صباح اليوم الخميس أهالي الأسرى في غزة، إلى جانب ناشطات من حركة "الاحتجاج النسائية"، وأغلقوا شارع "أيالون" الجنوبي قرب جسر "يهوديت" في "تل أبيب"، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"عرقلة مستمرة" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمساعي التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد رفع المحتجون لافتة كُتب عليها: "نتنياهو ينسف إرادة الشعب – أعيدوا الجميع، اخرجوا من غزة". واتهموا رئيس الوزراء بإفشال جميع المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى، معتبرين أن "82% من الإسرائيليين يدعمون اتفاقًا يعيد الأسرى وينهي الحرب، لكن الحكومة تواصل تجاهل إرادتهم".

وقالت ليشي لافي، زوجة الأسير عمري ميران، في تصريح للموقع: "الإنجازات التي حققتها (إسرائيل) لم تُستغل للتوصل إلى اتفاق، لا يبذلون قصارى جهدهم لإطلاق سراحهم". وأضافت أن أطفالها يفتقدون والدهم يوميًا: "يقولون دائمًا: عندما يعود أبي، سنفعل هذا وذاك... لا شيء يعوّض غيابه".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين