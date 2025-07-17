فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلات أسرى الاحتلال تهاجم نتنياهو: "نتنياهو ينسف إرادة الشَّعب.. أعيدوا الجميع واخرجوا من غزة"

أزمة ثقة داخل الائتلاف: "الحريديم" يتّهمون نتنياهو بالخداع والتراجع عن وعوده

رسمياً.. "التربية والتعليم" تُعلن جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2025 - الدورة الثانية للفرع العلمي

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار بن غوريون ومواقع للاحتلال بصاروخ باليستي ومسيرات

لماذا تخشى حكومة الاحتلال العقوبات الاقتصادية الأوروبية؟

المجاعة تخنق غزة ولا تغييرات ميدانية بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل)

إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في غزَّة وقناةٌ عبريَّة تكشف التَّفاصيل الأوليَّة

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

الاحتلال يُفجّر منزلي شهيدين جنوب جنين

الجرح العشرون: المبادرات الخيرية في غزة

عائلات أسرى الاحتلال تهاجم نتنياهو: "نتنياهو ينسف إرادة الشَّعب.. أعيدوا الجميع واخرجوا من غزة"

17 يوليو 2025 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...
عائلات أسرى الاحتلال تهاجم نتنياهو: "نتنياهو ينسف إرادة الشَّعب.. أعيدوا الجميع واخرجوا من غزة"
ترجمة عبد الله الزطمة

تظاهر صباح اليوم الخميس أهالي الأسرى في غزة، إلى جانب ناشطات من حركة "الاحتجاج النسائية"، وأغلقوا شارع "أيالون" الجنوبي قرب جسر "يهوديت" في "تل أبيب"، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"عرقلة مستمرة" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمساعي التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد رفع المحتجون لافتة كُتب عليها: "نتنياهو ينسف إرادة الشعب – أعيدوا الجميع، اخرجوا من غزة". واتهموا رئيس الوزراء بإفشال جميع المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى، معتبرين أن "82% من الإسرائيليين يدعمون اتفاقًا يعيد الأسرى وينهي الحرب، لكن الحكومة تواصل تجاهل إرادتهم".

وقالت ليشي لافي، زوجة الأسير عمري ميران، في تصريح للموقع: "الإنجازات التي حققتها (إسرائيل) لم تُستغل للتوصل إلى اتفاق، لا يبذلون قصارى جهدهم لإطلاق سراحهم". وأضافت أن أطفالها يفتقدون والدهم يوميًا: "يقولون دائمًا: عندما يعود أبي، سنفعل هذا وذاك... لا شيء يعوّض غيابه".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #الإبادة الجماعية #صفقة التبادل #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة