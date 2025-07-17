رسمياً.. "التربية والتعليم" تُعلن جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2025 - الدورة الثانية للفرع العلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، اليوم، عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 (برنامج الدورة الثانية) للفرع العلمي، والذي ينتظره آلاف الطلبة لاستكمال متطلبات النجاح في مرحلة التوجيهي.

ووفقاً للجدول الرسمي الصادر عن الإدارة العامة للامتحانات، من المقرر أن تبدأ امتحانات الدورة الثانية لهذا الفرع يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2025.

جدول امتحانات توجيهي 2025 (الدورة الثانية) - الفرع العلمي:

أوضحت الوزارة أن جلسة الامتحان الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً. وجاء ترتيب المواد الدراسية في الجدول على النحو التالي:

- الأربعاء 2025/8/13: الرياضيات (الورقة الأولى) / للفرع العلمي.

- الخميس 2025/8/14: الرياضيات (الورقة الثانية) / للفرع العلمي.

- السبت 2025/8/16: اللغة الإنجليزية.

- الإثنين 2025/8/18: الفيزياء.

- الثلاثاء 2025/8/19: اللغة العربية.

- الأربعاء 2025/8/20: العلوم الحياتية.

- الخميس 2025/8/21: تكنولوجيا المعلومات.

- السبت 2025/8/23: التربية الدينية.

- الإثنين 2025/8/25: الكيمياء.





وأشارت الوزارة في ملاحظة هامة إلى أنه في حال صادف أحد أيام الامتحانات عطلة رسمية، سيتم ترحيل ذلك الامتحان إلى اليوم الذي يلي آخر يوم في برنامج الامتحانات، وذلك وفقاً لما تقرره لجنة الامتحانات العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين