القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار بن غوريون ومواقع للاحتلال بصاروخ باليستي ومسيرات

أعلنت القوات المسلَّحة اليمنية، أمس الأربعاء، استهداف عدد من المواقع للاحتلال، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ردًّا على الإبادة بقطاع غزة.

ونفذت القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عملية عسكريةً نوعية استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ، بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذوالفقار".

وأكدت القوات اليمنية، أن العملية حققَت هدفها بنجاحٍ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.



كما نفَّذَ سلاحُ الجوِّ المُسيَّرُ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليمنيَّةِ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ بأربعِ طائراتٍ مسيرة، استهدفتْ طائرتانِ منها هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ النقبِ، وطائرتانِ استهدفتْ مطارَ اللدِّ وميناءَ أمِّ الرشراشِ وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.



وشددت القوات اليمنية على أنَّ اليمنَ بقيادتِه المؤمنةِ وشعبِهِ الوفيِّ الأبيِّ الصامدِ وجيشِهِ المجاهدِ لن يتوقفَ عن تأديةِ واجبهِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاه الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، ولن يترددَ بعونِ اللهِ في العملِ على توسيعِ عملياتِهِ العسكريةِ رفضًا لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ المرتكبةِ بحقِّ إخوانِنا في غزَّةَ...



وأضافت، "غزَّةُ التي بصمودِها فضحتِ العملاءَ، وبتضحياتِها كشفت زيفَ ادعاءاتِ العالمِ الغربيِّ، والتي بدماءِ أطفالِها ونسائِها أسقطت شعاراتِهِ الكاذبةَ والخادعةَ".



وأكدت القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة أنَّها مستمرَّة في منع حركة الملاحة الإسرائيليَّة في البحرينِ الأحمر والعربيِّ، مجددةً تحذيرها لكافَّة الشَّركاتِ التي تتعامل مع موانئِ فلسطين المحتلة، بأنَّ سفنَها ستتعرَّض للاستهدافِ في أيِّ منطقةٍ تطالها القوَّات المسلَّحة، وبغضّ النَّظر عن وجهةِ تلكَ السُّفن.

وجددت تأكيدها، باستمرارها في دعمِ غزَّةَ والانتصارِ لها، مشددةً على أنَّ عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان عليها ورفع الحصارِ عنها

المصدر / فلسطين أون لاين