إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في غزَّة وقناةٌ عبريَّة تكشف التَّفاصيل الأوليَّة

أعلنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن إصابة 4 من جنودها في معارك قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن جنديين من "الكتيبة 202" التابعة لـ "لواء المظليين"، أصيبا بجروح خطيرة الليلة الماضية في معارك شمال قطاع غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنَ 4 جنود إسرائيليين أُصيبوا مساء أمس في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة جراء إطلاق نار من مقاوم فلسطينيي، فأُصيب جنديان بجراح خطيرة، وأُصيب ضابطان بجراح بين المتوسطة والطفيفة، وقد تم نقل الجميع إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جندي احتياط من وحدة "يهلوم" العسكرية التابعة لجيش الاحتلال أصيب بجروح متوسطة "في انفجار ذخيرة غير منفجرة" وسط قطاع غزة.

وفي تفاصيل إصابة جنود من لواء المظليين، قال مراسل القناة 12 العبرية إنَّ مسلحًا فلسطينيًا خرج من فتحة نفق، وأطلق قذيفة مضادة للدروع باتجاه قوة من لواء المظليين ثم فتح النار من سلاح رشاش نحو الجنود.

وفي حادثة أخرى وقعت أمس أصيب جندي من وحدة "يهلوم" بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة في وسط قطاع غزة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 893 جنديًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 6,100 آخرين، بحسب بيانات جيش الاحتلال، وهي أرقام تقول فصائل المقاومة إنها لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من الخسائر الفعلية في صفوف العدو.

وفي المقابل، تؤكد فصائل المقاومة أنها وثّقت معظم عملياتها عبر مشاهد مرئية، شملت نصب كمائن محكمة، وتفجير عبوات ناسفة، وتدمير مئات الآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

المصدر / فلسطين أون لاين