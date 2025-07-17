الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 650 على التَّوالي

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 650 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,573 شهيدًا 139,607 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 7,750 شهيدًا و 27,566 إصابة.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرين، جراء قصف الاحتلال مدرسة "أبو حلو" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وواصل الاحتلال عملية نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة، بالتزامن غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، فيما شن طيران الاحتلال غارة على مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتقى 7 شهداء، جراء قصف الاحتلال منزلًا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال تجمُّعًا للمواطنين في منطقة الكرامة والتوام وبهلول شمال وغرب غزة.

كما استشهد لاعب فريق نادي الصداقة لكرة القدم زهير الحاج أحمد متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس من قوات الاحتلال قبل عدة أسابيع.

ونسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية وسط مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية قرب مدرسة الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين