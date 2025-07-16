"سرايا القدس" تبثُّ مشاهد نوعيَّة لتفجير دبابة شرق غزّة.. والاحتلال يعترف بإصابة جندي

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد مصوّرة تُظهر تفجير دبابة إسرائيلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة، في حين أعلنت كتائب القسام تنفيذ عمليات متعددة ضد أهداف إسرائيلية في شرق غزة وجنوب خان يونس، تزامنًا مع إعلان جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جنوب القطاع.

وفي المشاهد التي بثتها سرايا القدس، ظهر مقاتلوها وهم يجهّزون عبوات ناسفة "شديدة الانفجار"، تمت زراعتها وتوجيهها باستخدام تقنيات هندسية عكسية.

وقد رصد المقاتلون تحركات للآليات الإسرائيلية بدقة، قبل أن يتم تفجير إحدى العبوات تحت دبابة متوغلة، ما أسفر عن اندلاع ألسنة لهب ودخان كثيف في موقع الاستهداف.

في السياق نفسه، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين من نوع D9، بقذيفتي "تاندوم" وقذيفة "الياسين 105".

وأوضحت الكتائب أن العملية نُفذت بتاريخ 7 يوليو الجاري في شارع المنطار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أكدت الكتائب أنها قصفت يوم أمس، الثلاثاء، تجمعًا لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، إضافة إلى قصف مشترك مع سرايا القدس استهدف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وأوضح البيان العسكري أن الجندي المصاب ينتمي إلى كتيبة "شمشون" في لواء كفير، وأنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ ذويه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجندي أُصيب على الأرجح إثر انهيار مبنى في مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط استمرار المعارك الضارية في تلك الجبهة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 893 جنديًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 6,100 آخرين، بحسب بيانات جيش الاحتلال، وهي أرقام تقول فصائل المقاومة إنها لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من الخسائر الفعلية في صفوف العدو.

وفي المقابل، تؤكد فصائل المقاومة أنها وثّقت معظم عملياتها عبر مشاهد مرئية، شملت نصب كمائن محكمة، وتفجير عبوات ناسفة، وتدمير مئات الآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

المصدر / فلسطين أون لاين