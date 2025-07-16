بالأسماء.. دفعة جديدة من الأسرى المحررين تصل إلى تركيا

قال مكتب إعلام الأسرى، إنَّ أربعة أسرى محررين وصلوا، مساء أمس الثلاثاء، إلى الأراضي التركية، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المحررين الذين استقبلتهم أنقرة حتى الآن إلى 49 محررًا، ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار" التي أُبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية قطرية ومصرية.

وأشار "إعلام الأسرى" إلى أنّ 45 أسيرًا محررًا وصلوا إلى تركيا في دفعاتٍ سابقة، فيما ضمّت الدفعة الجديدة كلاً من:

1- خليل سراحنة

2- حافظ شرايعة

3- محمد أبو سطحة

4- حسام حلبي

ويُشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لاستقبال عدد من محرري الصفقة، ممن قرر الاحتلال إبعادهم قسرًا إلى الخارج، كشرط للإفراج عنهم، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولمبدأ العودة إلى الوطن.

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتم خلالها الإفراج عن 1777 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، شملت أسرى محكومين بالمؤبد وأحكام عالية، ومحرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أُعيد اعتقالهم، إلى جانب أسرى من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، إضافة إلى نساء وأطفال.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى