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الصِّحَّة بغزَّة: 94 شهيدًا و252 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

16 يوليو 2025 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 94 شهيدًا و252 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 94 شهيدًا (منهم 7 شهداء انتشال) و252 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,573 شهيدًا 139,607 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 7,750 شهيدًا و 27,566 إصابة.

وحول تقارير ما يتعلق بـ "شهداء لقمة العيش"، فقد بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدًا وأكثر من 5,634 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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