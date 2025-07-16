"أونروا": طفل من كل 10 أطفال "يخضعون للفحص" يعاني من سوء التَّغذية بغزَّة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن طفلاً من كل 10 يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة يعاني من سوء التغذية.

وأوضحت مديرة الاتصال في الأونروا جولييت توما، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنّ الفرق الصحية أكدت ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر في الثاني من مارس".

وأشارت إلى أن "الأونروا" فحصت أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتها منذ يناير كانون الثاني 2024، مضيفة أن رصد الإصابة بسوء التغذية في قطاع غزة كان نادرًا قبل الحرب.

وأضافت توما: قال لنا ممرض تحدثنا إليه إنه لم يكن يعرف في الماضي عن حالات سوء التغذية إلا من خلال الكتب والأفلام الوثائقية".

وأكدت، أن الأدوية وإمدادات التغذية ومواد النظافة والوقود جميعها تنفد سريعا.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن إصابة أكثر من 5 آلاف و800 طفل فلسطيني بسوء التغذية في قطاع غزة، خلال يونيو/ حزيران الماضي. وتتفشى في غزة مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال، جراء حرب إبادة إسرائيلية تتضمن حصارا وتجويعا ممنهجا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت اليونيسف، عبر منصة "إكس"، "تم تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال يونيو الماضي".

وأوضحت، أن ذلك يتضمن "أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم"، مشيرةً إلى أنَّ هذا الرقم يمثل "زيادة للشهر الرابع على التوالي".

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات بسرعة وعلى نطاق واسع إلى الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 18 سنة تحاصر "إسرائيل" غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من ارتفاع حالات سوء التغذية في غزة منذ مارس/آذار الماضي، جراء منع "إسرائيل" دخول المساعدات الإنسانية. ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وقالت الوكالة إن حالات سوء التغذية ازدادت في عياداتها منذ أن شددت الحكومة الإسرائيلية الحصار، مشيرةً إلى أنه "منذ مارس لم يُسمح للأونروا بإيصال أي مساعدات إنسانية إلى المنطقة". وأضافت أنه توجد قيود شديدة على الإمدادات الطبية الأساسية.

وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.





المصدر / وكالات