فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محاولة انتحار جديدة في صفوف جنود الاحتلال.. أطلق النَّار على نفسه وأُصيب بجروحٍ خطيرة

الاحتلال يهدم منزلًا في كفر قاسم بالداخل المُحتل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

​​​​​​​أخصائية: أطفال ونساء القطاع يواجهون خطر الإعاقة والموت البطيء بسبب سوء التغذية

رصاصة بدلاً من رغيف.. أحمد الهبيل ضحية مصيدة الجوع الأميركية

في يومها الـ 649 تواليًا.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 16 يوليو 2025

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 16 يوليو 2025

الأسرى المبعدون إلى غزة.. عائلات محرومة من اللقاء والوداع

أبعاد إسرائيلية وراء التعتيم الإعلامي على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

محاولة انتحار جديدة في صفوف جنود الاحتلال.. أطلق النَّار على نفسه وأُصيب بجروحٍ خطيرة

16 يوليو 2025 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...
محاولة انتحار جديدة في صفوف جنود الاحتلال.. أطلق النَّار على نفسه وأُصيب بجروحٍ خطيرة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عن إصابة جندي بجروح خطيرة بعد محاولته الانتحار بإطلاق النار على نفسه في قاعدة عسكرية.

وقالت الصحيفة العبرية، أمس الثلاثاء، إن جنديًا أطلق النار على نفسه داخل قاعدة تدريب، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حالته بـ"الحرجة"، مشيرة إلى أنه تم نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وأُبلغت عائلته بالحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط على انتحار جندي في قاعدة عسكرية بهضبة الجولان السورية المحتلة.

ويوم الجمعة، وقال موقع حدشوت للو تسنزورا، إنه تم العثور على جندي احتياطي (30 عامًا) منتحرًا داخل سيارته في مستوطنة تفوح جنوب شرق نابلس.

كما كشفت منصة للمستوطنين، يوم الخميس عن عثور جنود الاحتلال على جثة جندي احتياط منتحرًا في حي "هار حوما" بالقدس المحتلة، فيما لم توضح أي جهات رسمية تفاصيل الحدث.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل انتحار جندي "إسرائيلي" من لواء غولاني داخل قاعدة "سديه تيمان" العسكرية بعد خضوعه لتحقيق من الشرطة العسكرية.

وقالت "هآرتس"، إن الجندي خرج من قطاع غزة هذا الأسبوع مع زملائه لقضاء "دورة استجمام"، لكن المحققين كانوا بانتظاره، وصادروا سلاحه الشخصي، لكنه انتحر ليلاً باستخدام سلاح زميله النائم. وذكرت، أنَّ صديقًا مقربًا للجندي قُتل الشهر الماضي في انفجار ناقلة جند بعبوة ناسفة في قطاع غزة، ويُعتقد أن ذلك أثر على حالته النفسية.

وأشارت إلى أنَّ الجيش لم يُدرج الجندي المنتحر ضمن قتلى الحرب، التزامًا بسياسة تستثني المنتحرين من قوائم الضحايا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه منذ بدء الحرب على غزة انتحر 7 جنود حتى نهاية 2023، و21 في عام 2024، و14 على الأقل منذ بداية 2025. وأكدت أنه على الأقل 11 مستوطنًا انتحروا منذ بداية الحرب بسبب تداعيات نفسية لخدمتهم السابقة في الجيش، مشيرةً إلى أنَّ معظم المنتحرين خاضوا مواجهات ميدانية مباشرة وأُصيبوا بصدمة نفسية حادة.

ونوَّهت "هآرتس" إلى أنَّ الجيش يرفض إعلان العدد الرسمي لحالات الانتحار قبل نهاية العام الجاري، ولا تشمل إحصاءات الجيش الجنود المنتحرين بعد انتهاء الخدمة رغم ارتباط انتحارهم بتجربتهم العسكرية.

وكانت شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ووحدة الصحة النفسية بالجيش، قد قالت في دراسة سابقة، إن تنامي الاضطرابات النفسية بصفوف الجنود هو السبب الرئيسي للإقدام على الانتحار، ويعود ذلك لضغوط نفسية واجتماعية وكذلك أمنية وحالة الحرب والاقتتال المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #انتحار جنود الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة