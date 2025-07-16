الاحتلال يهدم منزلًا في كفر قاسم بالداخل المُحتل

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، منزلًا مكوّنًا من 3 طوابق يعود لعائلة الطبيبين أمين وأدهم حكمت عيسى في المنطقة الغربية - جبل عوني بمدينة كفر قاسم، في منطقة المثلث الجنوبي.

وهدمت الآليات والجرافات المبنى بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، وسط حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل اليوم في كفر قاسم، وقبلها في رهط وطوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين