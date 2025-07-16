في يومها الـ 649 تواليًا.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ649 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وأكدت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي الإحصائي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم نتيجة الدمار الهائل وانعدام الأمن.

وبحسب التحديثات الرسمية، ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,479 شهيدًا و139,355 إصابة، فيما سُجّل منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 7,656 شهيدًا و27,314 إصابة.

وقال القائم بأعمال مدير عام الصيدلية زكريا أبو قمر، إن 47% من أصناف الأدوية الأساسية مفقودة تمامًا، و65% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، ما يعني شللًا شبه تام في نصف الخدمات الدوائية.

وأوضح أن خدمات علاج الأورام وأمراض الدم هي الأكثر تضررًا، مع غياب 67% من أدويتها، في حين أن أكثر من نصف أدوية الرعاية الأولية لمرضى السكري والضغط والقلب والفشل الكلوي غير متوفرة، ما يجبر المرضى على استخدام بدائل أقل فعالية وقد تعرضهم لمضاعفات خطيرة.

وأشار إلى أن النزوح المستمر يعقّد المتابعة الصحية، وأن هناك ارتفاعًا في حالات الجلطات القلبية والدماغية.

من جانبه، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، أن المستشفى أوقف الخدمات العامة بسبب نفاد الوقود، محذرًا من توقفه الكامل خلال ساعات.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



واستشهد فجر اليوم عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في محيط محطة طبريا وجامعة الأقصى في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني عن انتشال شهيد طفل "الشهيد أسامة نسيم ماجد أبو دقة (6 أعوام)", ونقل عدد من الإصابات جراء إستهداف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في مخيم طبريا بمواصي خانيونس.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال في محيط نقطة توزيع المساعدات الأمريكية شمالي مدينة رفح، فيما ارتقى 9 شهداء من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوب غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بالقرب من صالة زهرة الربيع في مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين