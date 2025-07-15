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وزارة الصحة: نقص حاد في الأدوية يُهدد حياة آلاف المرضى بغزة

15 يوليو 2025 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة: نقص حاد في الأدوية يُهدد حياة آلاف المرضى بغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مسؤول في وزارة الصحة بغزة من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة آلاف المرضى في القطاع، بسبب الانهيار المتواصل في المنظومة الدوائية نتيجة الحصار ونفاد الإمدادات.

وقال القائم بأعمال مدير عام الصيدلية زكريا أبو قمر، إن 47% من أصناف الأدوية الأساسية مفقودة تمامًا، و65% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، ما يعني شللًا شبه تام في نصف الخدمات الدوائية.

وأوضح أن خدمات علاج الأورام وأمراض الدم هي الأكثر تضررًا، مع غياب 67% من أدويتها، في حين أن أكثر من نصف أدوية الرعاية الأولية لمرضى السكري والضغط والقلب والفشل الكلوي غير متوفرة، ما يجبر المرضى على استخدام بدائل أقل فعالية وقد تعرضهم لمضاعفات خطيرة.

وأشار إلى أن النزوح المستمر يعقّد المتابعة الصحية، وأن هناك ارتفاعًا في حالات الجلطات القلبية والدماغية. من جانبه، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، أن المستشفى أوقف الخدمات العامة بسبب نفاد الوقود، محذرًا من توقفه الكامل خلال ساعات.

يأتي ذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، والذي يرافقه حصار خانق ومنع دخول الدواء والمساعدات، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع.

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#غزة

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