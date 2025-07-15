جدول امتحانات التوجيهي 2025 الدورة الثانية فلسطين للفرع الأدبي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين، ممثلة بالمركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي والإدارة العامة للامتحانات، عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، الدورة الثانية للفرع الأدبي. يُنتظر أن تبدأ الامتحانات النظرية لهذا الفرع في الثالث عشر من أغسطس 2025.

تفاصيل جدول الامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2025 للفرع الأدبي (الدورة الثانية):

يبدأ طلاب الثانوية العامة "التوجيهي" دورتهم الثانية يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 بامتحان الرياضيات. تستمر الامتحانات وفقاً للجدول التالي:

* الأربعاء 13/8/2025: الرياضيات

* الخميس 14/8/2025: الثقافة العلمية

* السبت 16/8/2025: اللغة الإنجليزية (الجزء الأول)

* الاثنين 18/8/2025: اللغة الإنجليزية (الجزء الثاني)

* الثلاثاء 19/8/2025: اللغة العربية (الجزء الأول)

* الأربعاء 20/8/2025: اللغة العربية (الجزء الثاني)

* الخميس 21/8/2025: تكنولوجيا المعلومات

* السبت 23/8/2025: التربية الدينية

* الاثنين 25/8/2025: التاريخ

* الثلاثاء 26/8/2025: الجغرافيا

مواعيد هامة وإرشادات للطلاب:

* بداية الامتحان: تبدأ جميع جلسات الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

* تنبيه بخصوص العطلات: في حال تزامن يوم امتحان مع عطلة رسمية، سيتم ترحيل الامتحان المعني إلى اليوم الذي يلي آخر يوم في البرنامج الأصلي للامتحانات، أو وفقاً لقرار يصدر عن لجنة الامتحانات العامة.

تدعو وزارة التربية والتعليم جميع الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتحضير الجيد لهذه الامتحانات الحاسمة.



