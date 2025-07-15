سفينة "حنظلة" تصل جنوب إيطاليا استعدادًا للإبحار نحو غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصلت سفينة "حنظلة"، المتجهة إلى قطاع غزة في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي، إلى ميناء غاليبولي في جنوب إيطاليا، ضمن رحلة دولية رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الإبادة الجماعية الجارية في غزة.

وتستعد السفينة للإبحار مجددًا خلال الأيام الثلاثة القادمة، في رحلة تستغرق أسبوعًا، وتحمل على متنها نحو 20 ناشطًا دوليًا من مناصري القضية الفلسطينية، من بينهم نائبتان في البرلمان الفرنسي: غابرييل كاتالا وإيما فورو من حزب "فرنسا الأبية".

وكانت "حنظلة" قد انطلقت في 13 يوليو/تموز من ميناء سرقوسة في جزيرة صقلية، وسط حشد شعبي كبير رفع الأعلام الفلسطينية والكوفية وهتف من أجل حرية فلسطين وكسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عامًا.

وتأتي هذه المحاولة الجديدة بعد شهر من استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة "مادلين" من المياه الدولية، واعتقال 12 ناشطًا كانوا على متنها، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقًا بشرط عدم العودة. ورغم تلك الانتهاكات، تؤكد اللجنة الدولية لكسر الحصار أن القمع الإسرائيلي لن يوقف هذه التحركات التضامنية.

وقالت اللجنة في وقت سابق إن سفينة "حنظلة" تواصل مسار "الضمير" و"مادلين"، تمهيدًا لموجة تضامنية أكبر خلال هذا العام، مضيفة: "القرصنة البحرية والاعتقالات والترهيب لن تُثنينا عن مساعينا طالما بقي الحصار مفروضًا على غزة".

وسميت السفينة على اسم شخصية "حنظلة"، التي أبدعها الرسام الشهيد ناجي العلي، وتُجسد طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 10 سنوات، يدير ظهره للعالم رافضًا الظلم والتطبيع، ومتمسكًا بحقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة.

تأتي رحلة السفينة في وقت يعيش فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، إلى جانب مجاعة ونزوح جماعي طال مئات الآلاف من السكان، وسط تجاهل دولي صارخ.