مجزرة جديدة... 10 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيَّم الشَّاطئ

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد 10 مواطنين، بينهم أغلبهم من الأطفال، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المدنيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 10 شهداء وأكثر من 20 مصابًا وصلوا إلى مستشفى الشفاء إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في المخيم. من بين الشهداء 5 أطفال و3 شبان، كما أن حالة بعض الجرحى وصفت بالخطيرة.

وقد تم التعرف على عدد من الشهداء وهم: محمد أبو عبدو، وأنس النحال، ومحمد أبو عودة، وعز الدين عفانة، وعلي أبو ريا النازح من جباليا.





في سياق متصل، أشارت مصادر طبية في قطاع غزة إلى ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مختلف مناطق القطاع منذ فجر اليوم إلى 48 شهيدًا، منهم 38 في مدينة غزة فقط، في ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.



