"سرايا القدس" تكشف تفاصيل محاولة أسر جندي شرق خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدات المقاومة يوم الثلاثاء الماضي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وأوضح القائد، في تصريحات صحفية، أن العملية استهدفت ناقلة جند إسرائيلية كانت تتحرك ضمن آليات الاحتلال في تلك المنطقة، في محاولة لاحتجاز عدد من الجنود الإسرائيليين.

وبحسب ما أفاد به القائد، فقد بدأت العملية بتحضير دقيق وميداني استمر عدة أيام، حيث تم زرع عبوات ناسفة من نوع "برق الصدمية" بشكل مسبق على مسار الناقلة المستهدفة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واندلاع النيران فيها بشكل هائل.

وفي اللحظات التالية للتفجير، قام مجاهدو سرايا القدس بالانقضاض فوراً نحو ناقلة الجند المدمرة، وبدأوا الاشتباك المباشر مع طاقمها من مسافة قريبة جداً، في محاولة لأسر جنود الاحتلال.

وتمكن المقاومون من سحل أحد الجنود المستهدفين في محاولة لجذبه خارج الناقلة، إلا أن تدخل قوات الاحتلال المرافقة والآليات العسكرية القريبة سرعان ما أعاقت تقدم المقاومين، حيث شنت هذه القوات هجومًا مكثفًا عبر القذائف والأسلحة الرشاشة على مسرح العملية.

وأدى هذا التدخل العسكري السريع إلى تعطيل محاولة الأسر، ما أسفر عن مقتل الجندي الذي كان هدف الأسر وإصابة أخرى في صفوف الاحتلال، كما استشهد خلال العملية عدد من مجاهدي سرايا القدس الذين خاضوا المعركة ببسالة وشجاعة فائقة، مؤكدين على مستوى عالٍ من التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن أرضهم وشعبهم.