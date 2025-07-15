"كرتونة مساعدات" تكشف عميلًا زرع الموت بين الأنقاض بغزّة.. فما القصة؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة عن نجاح وحدة أمن المقاومة في اعتقال عميل ميداني خطير تورّط في تنفيذ مهام تجسسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، داخل المناطق المدمّرة جراء العدوان المستمر على القطاع.

ووفق التحقيقات الأولية، فإن العميل، الذي يُدعى (م.ط)، قام بزرع أجهزة تنصت وتجسس في مواقع مدنية وحيوية سبق أن استهدفها الاحتلال، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء، بينهم أطفال ونساء.

وأظهرت التحقيقات أن العميل كان يتلقى تعليماته مباشرة من ضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلي، ويُطلب منه مغادرة المواقع فور إرسال الإحداثيات، تمهيدًا لقصفها.

كما بيّنت المصادر أن العميل كان يتسلّم معدات التجسس مموهة ضمن كراتين "مساعدات" يرسلها الاحتلال إلى جنوب القطاع، حيث يتم اللقاء مع مشغّله الإسرائيلي. وقد تم تدريبه على تركيب هذه الأجهزة داخل الأبنية المدمّرة أو بالقرب من مواقع المقاومة، في تكتيك يعكس انحدار الأساليب الاستخباراتية التي تستهدف المدنيين وتمدّ الاحتلال بمعلومات استخدمها في ارتكاب مجازر.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيق لا يزال جاريًا، على أن يتم في وقت لاحق نشر اعترافات تفصيلية عن طبيعة المهام التي كُلّف بها هذا العميل، والنتائج الدامية التي ترتبت على نشاطه التجسسي.

وفي تطور موازٍ، كشفت المصادر الأمنية عن تحركات مشبوهة لشركة أميركية تُدعى GHF تعمل تحت غطاء "المساعدات الإنسانية"، بينما تُستخدم فعليًا في نشاطات استخباراتية ميدانية، بتنسيق مع جهات محلية وأفراد ينتمون لما يُعرف بـ"عصابة أبو شباب".

وأفادت التحقيقات أن الشركة تورطت في تجنيد عملاء، تنفيذ اعتقالات ميدانية، واغتيالات، إضافة إلى استخدام تقديم "المساعدات" كوسيلة لجمع معلومات أمنية من المواطنين، واستدراج شخصيات فاعلة في المجتمع المحلي لاستقاء معلومات حساسة.

وأكدت الأجهزة الأمنية امتلاكها وثائق دامغة تُثبت استغلال الشركة لواجهة العمل الإنساني في تنفيذ أجندات استخباراتية، موضحة أن القرار قد اتُخذ بـحظر نشاط الشركة بالكامل داخل قطاع غزة، واعتبار أي تعاون معها مخالفة أمنية جسيمة تستوجب المحاسبة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلّف حتى الآن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين. ويُتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط دعم أميركي وغياب فعّال للردع الدولي.

المصدر / وكالات