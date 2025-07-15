93 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 93 شهيدًا – بينهم 5 تم انتشالهم من تحت الأنقاض – و278 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق غزة.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي الإحصائي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم نتيجة الدمار الهائل وانعدام الأمن.

وبحسب التحديثات الرسمية، ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,479 شهيدًا و139,355 إصابة، فيما سُجّل منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 7,656 شهيدًا و27,314 إصابة.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت وزارة الصحة أن 6 شهداء وأكثر من 29 إصابة سقطوا خلال الساعات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الملف إلى 844 شهيدًا وأكثر من 5,604 إصابة.

وأكدت الوزارة أن "أعدادًا كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل".

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.