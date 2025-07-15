"Tawjihi" تطبيق جديد لطلبة غزة: كيفية التسجيل والتقديم للامتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.. بالفيديو

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إطلاق تطبيق "#Tawjihi" الجديد، والذي يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل وتقديم امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة إلكترونيًا.

يأتي هذا التطبيق في إطار جهود الوزارة لتحديث وتبسيط الإجراءات الأكاديمية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.

خطوات التسجيل وتقديم الامتحان عبر التطبيق:

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد: يبدأ المستخدمون بالدخول إلى التطبيق، حيث يُطلب منهم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. في حال عدم وجود حساب، يمكن إنشاء حساب جديد.

- التسجيل في امتحانات الثانوية العامة: بعد تسجيل الدخول، يتوجب على الطالب النقر على خيار "اضغط هنا للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة".

- إدخال رقم الهوية: يُطلب من الطالب إدخال رقم هويته الخاص للمتابعة في عملية التسجيل.

- إدخال البيانات الشخصية: يجب على الطالب إدخال معلوماته الشخصية بدقة، بما في ذلك:

الاسم الكامل.

- المستوى الدراسي (مثل: الاقتصاد المنزلي التجميل).

- الجنس (ذكر/أنثى).

- سنة ودورة التسجيل (مثال: 2023 - دورة: 3).

- إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها: يتعين على الطالب اختيار كلمة مرور قوية تتوافق مع المعايير المحددة (تحتوي على حرف كبير وصغير، رقم، رمز خاص، وتتكون من 6 أحرف على الأقل)، ثم تأكيدها.

- رفع الوثائق المطلوبة: يتطلب التسجيل رفع صورتين أساسيتين:

- صورة عن الهوية الشخصية (ملونة): لضمان تطابق البيانات.

- صورة شخصية حديثة: تُستخدم في الامتحانات الإلكترونية.

- الموافقة على البيانات وإرسال الطلب: بعد مراجعة جميع البيانات والوثائق، يجب على الطالب الإقرار بأن البيانات المدخلة صحيحة، ثم الضغط على زر "إرسال" لإتمام عملية التسجيل.

يهدف هذا التطبيق إلى تبسيط الإجراءات على الطلبة وتمكينهم من إنجاز متطلبات التسجيل للامتحانات بيسر وسهولة، مما يعكس التزام وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير أفضل السبل التعليمية لطلابها.

بعد إتمام عملية التسجيل، يُفعّل تطبيق "Tawjihi Exams" مرحلة "تقديم الامتحان" لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، وهي خطوة محورية نحو التحول الرقمي في العملية التعليمية. يهدف التطبيق إلى توفير بيئة امتحان آمنة وفعالة، مع التركيز على التحقق من هوية الطالب لضمان نزاهة الامتحانات.

دليل خطوات الدخول وتقديم الامتحان:

- تسجيل الدخول إلى حساب الامتحان:

- يُطلب من الطالب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به للدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بالامتحانات.

- المصادقة الثنائية لتعزيز الأمان:

- لضمان أمان الحساب ومنع الاحتيال، يتطلب التطبيق مصادقة ثنائية. تتضمن هذه الخطوة التقاط صورة شخصية حية باستخدام كاميرا الجهاز للتحقق من هوية الطالب ومطابقتها مع البيانات المسجلة.

- يجب على الطالب السماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات أثناء استخدام التطبيق لتأكيد هويته.

- في حال عدم رفع الصورة الشخصية، ستظهر رسالة تذكير بضرورة رفع الصورة للتمكن من التحقق من الهوية.

- الوصول إلى قائمة الاختبارات:

- بعد التحقق من الهوية بنجاح، يُعرض اسم الطالب (مثال: عبد الرؤوف المصري) ورقم الجلوس (مثال: 31165522)، مع خيار "قائمة الاختبارات" الذي يتيح للطالب البدء في أداء الامتحانات المتاحة له.

- أمثلة على أسئلة الامتحانات:

- يستعرض التطبيق أسئلة متعددة الخيارات، مثل:

- السؤال الأول: "ما معنى قوله تعالى: (مقرنين في الأصفاد)؟" مع خيارات مثل "مقيدين بعضهم فوق بعض".

- السؤال الثالث: "ما المقصود بالتفخيم؟" مع خيارات توضح مفهوم التفخيم في التجويد، مثل "تضخيم يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بالصوت".

- السؤال رقم 40: "ما نوع المد في قوله تعالى: (كتاب أنزلناه إليك)؟" مع خيارات تتعلق بأنواع المد في القرآن الكريم، مثل "طبيعي ولين".

تأكيد إنهاء الاختبارات:

- قبل الانتهاء من الامتحان، يظهر تنبيه للتأكد من رغبة الطالب في إنهاء الاختبار، ويُوضح أنه لن يمكن تغيير أو تعديل الإجابات بعد الإنهاء. يمكن للطالب اختيار "إنهاء الاختبار" أو "إغلاق" للعودة ومراجعة الإجابات.

يهدف هذا النظام المتكامل إلى توفير تجربة امتحان إلكترونية آمنة، شفافة، وفعالة لجميع طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة.

لمشاهدة فيديو تعليمات التسجيل وتقديم امتحان التوجيهي على تطبيق Tawjihi لطلبة قطاع غزة، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين