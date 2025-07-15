مسؤولون "حريديون": ندرس إسقاط الحكومة ودعم مبادرات المعارضة

ترجمة عبد الله الزطمة

في أعقاب إعلان حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل" انسحابهما من الائتلاف الحكومي، صعّد مسؤولون في التيار الحريدي من لهجتهم، مؤكدين أنهم لا يستبعدون دعم مبادرات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة.

وقال مسؤول كبير في "اليهودية التوراتية" للقناة السابعة: "ما لم يُطرح قانون يتماشى مع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها عشية الحرب مع إيران، فإننا سندرس دعم مشاريع لإسقاط الحكومة".

الاتهام يطال إدلشتاين

ووجّه المسؤولون "الحريديم" انتقادات مباشرة لرئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، يولي إدلشتاين، متهمين إياه بعدم الارتقاء إلى مستوى المسؤولية. وقال المصدر: "لقد أدخل تعديلات على القانون رغم التفاهمات الأولية، ولم يحظَ مشروعه بموافقة كبار المرجعيات الدينية".

وأضاف: "إذا كان يولي إدلشتاين يسعى إلى تفكيك الحكومة اليمينية والتمهيد لانتخابات تفرز حكومة يسارية، فليفعل. نحن لن نقف مكتوفي الأيدي".

دعم محتمل لمبادرة "يش عتيد"

ورغم أن المعارضة بدأت فعليًا التحرك لتقديم مشروع قانون لحل "الكنيست"، ألمح المسؤول الحريدي إلى احتمال دعم مبادرة حزب "يش عتيد" لجمع تواقيع 61 نائبًا، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد التشاور مع كبار المرجعيات الدينية.



وقال: "سنلجأ إلى عظماء (إسرائيل)، وهم من سيحسم هذا الأمر".



وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة سياسية متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم، وسط تحذيرات من احتمال فقدان الأغلبية البرلمانية وعودة البلاد إلى مشهد انتخابي مبكر.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين