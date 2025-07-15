امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة: استكمال الاستعدادات لعقده إلكترونياً بداية الأسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن استكمال كافة الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، الدورة الثالثة (توجيهي 2005)، والذي سيُعقد إلكترونياً يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025.

وأفادت دائرة الإعلام التربوي في الوزارة أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحان عبر برمجية خاصة، بما يضمن سلاسة العملية. ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان قرابة 1500 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل، نوهت الوزارة إلى أنه سيتم عقد اختبار تجريبي للطلاب يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، وذلك للتأكد من جاهزيتهم الفنية والتقنية للامتحان الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن عقد هذه الدورة يأتي ضمن خطة أشمل لتنفيذ امتحانات الثانوية العامة على مراحل، والتي ستشمل لاحقاً امتحانات توجيهي 2005 و2006.

المصدر / فلسطين أون لاين