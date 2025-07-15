إعلان هام لطلبة الثانوية العامة في غزة: تفاصيل امتحان الدورة الثالثة 2023 وتسجيل التطبيق الإلكتروني

تدعو وزارة التربية والتعليم العالي طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، الدورة الثالثة لعام 2023 (مواليد 2005) فقط، إلى الانتباه لإعلان هام بشأن امتحاناتهم القادمة.

لإتمام عملية التسجيل وتنزيل برمجية الاختبار، يمكن للطلبة الوصول إلى الروابط التالية

- لتحميل برمجية الاختبار، يرجى الضغط هنا

- لاتباع خطوات التسجيل المرفقة، يرجى الضغط هنا

ملاحظة هامة للطلبة:

- الاختبار التجريبي الإلزامي: سيُعقد الامتحان التجريبي لجميع الطلبة المسجلين في الدورة الثالثة يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحاً. يُطلب من جميع الطلبة الالتزام بتقديم هذا الاختبار التجريبي الضروري.

المصدر / فلسطين أون لاين