بينهم أسرى محررون وأشقاء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 37 مواطنًا على الأقل، بينهم أسرى محررون، وطلاب جامعات، وأشقاء من عائلات مستهدفة، وتخللتها عمليات تنكيل وتخريب واسعة في المنازل.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال اقتحام عدة بلدات، من بينهم أربعة شبان من مخيم بلاطة وهم: معاذ إياد أبو مصطفى، رعد غازي أبو مصطفى، مجدي عبد الرحمن أبو ريالة، ونجله يزن. كما اعتقلت راجح بسام صباح وفادي عزمي أسمر من بلدة عوريف، وزيد علي حسين محسن من قرية أودلا، واعتقلت كذلك الأسير المحرر صلاح فطين صلاح من بلدة برقة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، 6 منهم من ضاحية ذنابة وهم: أسيد معمر سروجي، عبد الحافظ جبر، عدنان جبر، علاء جبر، قيس صابر عنبر، وخليل صبحي عنبر، إضافة إلى عدي عبد المعطي الأشقر من بلدة صيدا شمال المحافظة.

أما في بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال اقتحام قرى ومناطق مختلفة، وهم: يزيد حسن زواهرة من المعصرة، منذر سعدي عيد من جورة الشمعة، مفلح زواهرة من وادي الجمل، خلدون محمد العش من دار صلاح، وبكر نباهين عبيات من جبل هندازة.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت الشقيقين محمد ومحمود طروة، بعد أن أحدثت خرابًا واسعًا في المنزل خلال عملية الاعتقال.

كما طالت حملة الاعتقالات محافظة سلفيت، واعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم في المدينة وهم: فتحي علي أبو زاهر، علي فتحي أبو زاهر، سامي علي أبو زاهر، وعماد عبد الرحيم فاتوني (أسير محرر قضى نحو 30 عامًا في سجون الاحتلال).

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال 7 مواطنين بينهم شخصيات معروفة، وهم: مصعب إدريس، علاء صلاح الرجبي، جهاد فايز الزير، كرم شديد (رائد في جهاز الشرطة)، خليل الدرابيع (مدير زراعة جنوب الخليل)، مراد محمد سمامرة، ووديع شادي وريدات.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا أسيد جمعة عودة من قرية بيت آمين جنوب قلقيلية.

وترافقت حملات المداهمة مع أعمال تخريب لمنازل المواطنين وسرقة مبالغ مالية ومصاغات ذهبية في بعض المناطق، خاصة في بيت لحم وجنين، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية بالمكعبات الأسمنتية.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق سياسة العقاب الجماعي والانتقام التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، حيث تشير إحصائيات مؤسسات الأسرى إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في الضفة الغربية بما فيها القدس، تجاوزت 18,000 حالة اعتقال، في ظل تزايد عمليات التنكيل، والتعذيب، والتحقيق الميداني بحق المعتقلين وأسرهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى