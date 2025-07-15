غارات "إسرائيلية" على البقاع اللبناني

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء، غارات على منطقة بوداي في البقاع، شرقيّ لبنان، وذلك في ظلّ تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، بشكل يوميّ، فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي بذلك، مُعلنا، بدء شن غارات على أهداف تابعة لـ"وحدةوالرضوان" بحزب الله في منطقة البقاع.

وقالت مصادر لبنانية، إن الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار على السلسلتين الغربية فاستهدف مرتفعات بوداي وطاريا وقصرنبا وشمسطار.

واستهدف بسلسلة غارات مرتفعات بريتال في منطقة النبي إسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة.

وأكّدت تقارير أن "غارات إسرائيلية، استهدف الجرود في عدد من المناطق بالبقاع وبعلبك الهرمل"؛ كما أشارت إلى "تحليق مكثّف لطيران الاحتلال على علوّ منخفض، فوق بيروت وضواحيها".

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنّ "طائرات سلاح الجوّ، شنّت، قبل قليل، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، وقيادة المنطقة الشمالية، غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة البقاع بلبنان".

وتواصل قوات الاحتلال اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 شهيدا و508 جرحى.

المصدر / وكالات