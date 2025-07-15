اغتيال النَّائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول في قصفٍ صهيوني على غزَّة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول، عقب قصف الاحتلال منزله في مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء، إن النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، قد ارتقى شهيدًا في قصف على منزله بمدينة غزة فجر اليوم.

وكان الشهيد الغول عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وتولى منصب وزير الأسرى والمحررين ووزير العدل سابقا.

ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة توصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، وهو مؤسس ورئيس مؤسسة دار الحق والقانون لحقوق الإنسان. وأدار مكتبًا للمحاماة في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.







المصدر / فلسطين أون لاين