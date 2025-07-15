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الدِّفاع المدني: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى العالقين تحت الرُّكام

15 يوليو 2025 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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الدِّفاع المدني: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى العالقين تحت الرُّكام

قال الدفاع المدني في شمال غزة، إنَّ قوات الاحتلال تمنع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى العالقين تحت الركام، ولا نستطيع تلبية جميع المناشدات.

ووجّه الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مناشدات متكررة إلى المنظمات الدولية لتنسيق تحرّك طواقمنا، مضيفًا "لكننا لا نتلقى استجابة في معظم الحالات، وهناك عشرات العالقين تحت الأنقاض".

وأكد، أن طواقمه متأهبة للعمل بكل همة وإخلاص، لكن الظروف الميدانية تفرض علينا قيودًا حفاظًا على سلامة الكادر البشري.

ويوم الخميس، أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، توقُّف جميع مركباته عن تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي غزة والشمال.

وقال الدفاع المدني، "بقيت لدينا مركبة إطفاء واحدة في محافظتي غزة والشمال ولا تتوفر قطع غيار لها." وطالب الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل للضغط على الاحتلال لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف".

وأوضح الدفاع المدني، أنَّ كثيرًا من الأطفال والنساء سيبقون تحت الأنقاض بعد توقف مركباتنا، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال يواصل منع إدخال المعدات وقطع الغيار والوقود إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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