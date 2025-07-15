منح دراسية في تونس 2025/2026: فرص ماجستير، دكتوراه، واختصاص طبي عالٍ للفلسطينيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن توفر عدد من المنح الدراسية الممولة بالكامل للعام الأكاديمي 2025/2026 في تونس.

تستهدف هذه المنح طلبة الدراسات العليا الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصصات الطب العالي، في مجموعة متنوعة من المجالات.

تفاصيل المنح والتخصصات المتاحة:

- درجات علمية: ماجستير، دكتوراه، واختصاص عالٍ في الطب.

- تخصصات: تشمل المنح تخصصات متنوعة يمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط المخصصة لكل درجة علمية.

- منح للمقدسيين: خصصت الحكومة التونسية 3 منح دراسية بشكل خاص للطلبة من القدس.

كيفية تقديم الطلب:

يتعين على الطلبة المهتمين اتباع الخطوات التالية لتقديم طلباتهم:

- تعبئة الطلب الإلكتروني للوزارة: يجب تحميل جميع الوثائق المطلوبة مع الطلب الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي.

- تعبئة طلب الحكومة التونسية: يجب تعبئة النموذج الخاص بالحكومة التونسية لكل من درجتي الماجستير والدكتوراه.

تسليم الوثائق:

لطلبة الضفة الغربية: تسليم جميع الوثائق المطلوبة، مصدقة حسب الأصول، إلى مقر الوزارة في رام الله أو مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

لطلبة غزة: يتم تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونيًا عبر الطلب الخاص بالوزارة، وسيتم تحديد موعد لتسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة فور عودة الدوام.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات وتسليم الوثائق هو يوم الخميس الموافق 31/07/2025، الساعة الواحدة ظهرًا.

ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل يعتبر لاغيًا.

روابط مهمة:

للاطلاع على تفاصيل وشروط وتخصصات الماجستير: اضغط هنا

للاطلاع على تفاصيل وشروط وتخصصات الدكتوراه: اضغط هنا

لتعبئة طلب الحكومة التونسية (ماجستير): اضغط هنا

لتعبئة طلب الحكومة التونسية (دكتوراه): اضغط هنا

لتقديم الطلب الإلكتروني للوزارة: اضغط هنا

للمزيد من المعلومات حول عملية التواصل، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين