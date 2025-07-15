توضيح هام من "التعليم العالي": عام الامتياز لطلاب الطب بالخارج سيكون في جامعاتهم

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين بيانًا هامًا، مؤخراً، يتعلق بطلاب الطب البشري الفلسطينيين الذين يدرسون أو ينوون الدراسة في جامعات خارج الوطن وتعتمد مدة الدراسة الرسمية (خمس سنوات). جاء هذا التوضيح بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمجلس الطبي الفلسطيني، ونقابة الأطباء، بهدف تنظيم التدريب الطبي ورفع جودة التأهيل السريري.

تفاصيل القرار الجديد

ابتداءً من العام الأكاديمي 2025-2026، يتعين على جميع الطلاب الفلسطينيين الملتحقين بكليات الطب البشري خارج فلسطين إتمام سنة الامتياز الأولى (التدريب السريري) داخل الجامعات التي يدرسون بها أو المستشفيات التعليمية التابعة لها.

تنظيم تدريب الامتياز في فلسطين

أوضحت الوزارة أنه لن يُسمح بإجراء أكثر من سنة واحدة من تدريب الامتياز داخل فلسطين. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم فرص التدريب وضمان توزيعها بشكل عادل، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة التأهيل السريري للطلاب.

دور السفارات الفلسطينية

ستتولى سفارات دولة فلسطين مهمة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات التي لا تتوافق مع مضمون هذا الإعلان، لضمان التزامها بتوفير التدريب اللازم للطلاب الخريجين. كما ستقوم السفارات بنشر هذا القرار عبر منصاتها الإعلامية المختلفة.

دعوة للطلاب المعنيين

تهيب وزارة التربية والتعليم العالي بجميع الطلاب المعنيين المبادرة إلى التنسيق مع جامعاتهم لترتيب سنة الامتياز في الخارج. تعتبر هذه الخطوة شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات الأكاديمية والمهنية للطلاب مستقبلاً.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم التدريب الطبي، بما يضمن توافقه مع المعايير المهنية الفلسطينية والدولية، ويخدم مصلحة الطلاب، ويسهم في رفع جودة مخرجات التعليم الطبي.

للاستفسار، يمكن للطلاب التواصل مع الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي.

المصدر / فلسطين أون لاين