حماس: عمليَّة جنين ردَّ مشروع على جرائم الاحتلال واستمرار للمقاومة في الضَّفَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد المجاهد يوسف وليد الشيخ إبراهيم قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين، والتي أدت إلى اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونعت الحركة، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، الشهيد البطل الذي ارتقى في مواجهة بطولية، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على تصاعد جرائم الاحتلال، خصوصًا في جنين وطولكرم، ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة أن "العملية البطولية تمثل ردًّا مشروعًا على المجازر المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة، وعلى مخططات حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة سموتريتش لتوسيع الاستيطان وتهويد الأرض".

وأكدت حماس أن "المقاومة في الضفة ستبقى متصاعدة وحاضرة في الميدان، ولن تتراجع أمام العدوان المتواصل، بل ستواصل استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين، والتصدي لحرب الإبادة خصوصًا في قطاع غزة".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وتنفيذ عمليات نوعية تُربك الاحتلال وتفشل مشاريعه الاستعمارية.

واستُشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الإثنين، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان مقتضب بأن مسلحًا فلسطينيًا أطلق النار من بندقية من نوع "كارلو" تجاه جنود الاحتلال في محيط مستوطنة "معوز تسفي" قرب "مافو دوتان"، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح في المنطقة.

وأوضحت مصادرمحلية، أن الشهيد يوسف وليد الشيخ إبراهيم، من بلدة كفر راعي، الذي ارتقى خلال اشتباكه المسلح مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، خاصة جنين، تصاعدًا في عمليات المقاومة والاشتباكات المسلحة، في ظل استمرار اقتحامات الاحتلال وتوسيع دائرة الاستيطان.