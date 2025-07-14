استشهاد شاب خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال جنوب غرب جنين

متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الإثنين، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان مقتضب بأن مسلحًا فلسطينيًا أطلق النار من بندقية من نوع "كارلو" تجاه جنود الاحتلال في محيط مستوطنة "معوز تسفي" قرب "مافو دوتان"، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح في المنطقة.

وأوضحت مصادرمحلية، أن الشهيد يوسف وليد الشيخ إبراهيم، من بلدة كفر راعي، الذي ارتقى خلال اشتباكه المسلح مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، خاصة جنين، تصاعدًا في عمليات المقاومة والاشتباكات المسلحة، في ظل استمرار اقتحامات الاحتلال وتوسيع دائرة الاستيطان.