فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال جنوب غرب جنين

أكثر من 24 شهيدًا... الاحتلال يرتكب مجزرتين بحقِّ عائلتين في مدينة غزّة

"المجتمع المدني": تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي بشأن فتح المعابر "غير دقيقة"

120 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

عشرات الشهداء في سلسلة مجازر داميّة.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أولمرت: "المدينة الإنسانية" في رفح معسكر اعتقال وجزء من تطهير عرقي

حماس: نتنياهو يصرُّ على إفشال جولات التَّفاوض ويقود كيانه نحو مأزق خطير

الفرصة المتاحة والرهان الإسرائيلي الخاطئ

لحظة وداع أبكت القلوب.. آمنة البطران تروي تفاصيل اللحظة الأخيرة

"رواية مثقوبة".. كمائن غزة تُربك ناطقي الجيش وتُسقط سردية النصر الزائف

استشهاد شاب خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال جنوب غرب جنين

14 يوليو 2025 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
...
استشهاد شاب خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال جنوب غرب جنين
متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الإثنين، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان مقتضب بأن مسلحًا فلسطينيًا أطلق النار من بندقية من نوع "كارلو" تجاه جنود الاحتلال في محيط مستوطنة "معوز تسفي" قرب "مافو دوتان"، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح في المنطقة.

وأوضحت مصادرمحلية، أن الشهيد يوسف وليد الشيخ إبراهيم، من بلدة كفر راعي، الذي ارتقى خلال اشتباكه المسلح مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، خاصة جنين، تصاعدًا في عمليات المقاومة والاشتباكات المسلحة، في ظل استمرار اقتحامات الاحتلال وتوسيع دائرة الاستيطان.

تويتر تويتر
#غزة #جنين #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة