أكثر من 24 شهيدًا... الاحتلال يرتكب مجزرتين بحقِّ عائلتين في مدينة غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، مجازر وحشية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 61 فلسطينيًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات جوية استهدفت منازل سكنية وأحياء مأهولة.

ووفقًا لمصادر طبية، فقد استشهد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 25 آخرين جراء قصف استهدف منزلًا مأهولًا في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 14 شهيدًا إثر قصف عنيف استهدف منزلًا من خمسة طوابق يعود لعائلة عرفات في منطقة الزرقا شمال شرق مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المستمرة منذ فجر اليوم.

كما أُصيب عدد من المدنيين، بينهم جرحى من منتظري المساعدات الإنسانية، في استهداف مباشر جنوبي شارع الطينة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي اليومي على مناطق متفرقة في غزة إلى أكثر من 61 شهيدًا، في وقت لا تزال فيه عمليات الانتشال مستمرة وسط صعوبات كبيرة بفعل الدمار الهائل ونقص المعدات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 120 شهيدًا – بينهم 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض – بالإضافة إلى 557 إصابة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 58,386 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 139,077 جريحًا.

كما أشارت إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم وحدها، سجلت 7,568 شهيدًا و27,036 إصابة، في ظل تصاعد الهجمات واستمرار القصف العنيف على مختلف أنحاء القطاع، لا سيما في المناطق المكتظة بالنازحين.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت وزارة الصحة أن 5 شهداء وأكثر من 143 إصابة سقطوا خلال الساعات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الملف إلى 838 شهيدًا وأكثر من 5,575 إصابة.

وأكدت الوزارة أن "أعدادًا كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل".