120 شهيدًا خلال 24 ساعة. . . وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 120 شهيدًا – بينهم 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض – بالإضافة إلى 557 إصابة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 58,386 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 139,077 جريحًا.

كما أشارت إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم وحدها، سجلت 7,568 شهيدًا و27,036 إصابة، في ظل تصاعد الهجمات واستمرار القصف العنيف على مختلف أنحاء القطاع، لا سيما في المناطق المكتظة بالنازحين.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت وزارة الصحة أن 5 شهداء وأكثر من 143 إصابة سقطوا خلال الساعات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الملف إلى 838 شهيدًا وأكثر من 5,575 إصابة.

وأكدت الوزارة أن "أعدادًا كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل".

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.