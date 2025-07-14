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حماس: نتنياهو يصرُّ على إفشال جولات التَّفاوض ويقود كيانه نحو مأزق خطير

14 يوليو 2025 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى، ولا يسعى إلى التوصل لأي اتفاق، بل يدفع نحو حرب مفتوحة تهدد حياة الأسرى وتعمّق الكارثة الإستراتيجية لكيانه.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن نتنياهو "يخوض حربًا عبثية بلا أفق، يزجّ فيها بجيشه وكيانه السياسي في مأزقٍ لا مخرج له، ويهدد حياة الجنود الأسرى، ويخاطر بمستقبل الكيان ككل".

واعتبرت الحركة أن ما يروّج له نتنياهو من "نصر مطلق" ما هو إلا "وهم كبير يُستخدم لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية تتكشف مع مرور الوقت".

وقالت الحركة، إن المقاومة الفلسطينية "تخوض حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات مبتكرة تُفقده المبادرة رغم تفوقه الناري والجوي"، مشيرة إلى أن طول أمد الحرب يزيد من غرق جيش الاحتلال في "رمال غزة المتحركة"، ويكشفه أمام ضربات المقاومة النوعية.

 

كما وأشارت حماس إلى أن المقاومة تزداد صلابة رغم الظروف القاسية والحصار، بينما يعاني جيش الاحتلال من الاستنزاف والتآكل في جبهاته الجنوبية والداخلية، مشددة على أن استمرار العدوان لن يجلب للإسرائيليين الأمن بل المزيد من الخسائر.

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#قطاع غزة #غزة #نتنياهو #مفاوضات

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